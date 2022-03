Donos de postos de combustíveis do Acre culpam distribuidoras por aumento automático

Depois de uma série de manifestações dos servidores públicos do Estado no centro da capital, o governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou ao ac24horas que as reivindicações são legítimas no âmbito de um governo democrático.

No entanto, Gladson foi enfático ao afirmar que as manifestações não deverão causar pressão no governo para uma tomada de decisão que possa, futuramente, colocar em risco a folha de pagamento dos servidores. “Eu não vou conceder um aumento para depois ter que mudar devido uma recomendação dos órgãos de controle. Não irei conceder um percentual para colocar em risco o salário aos servidores. Sigo aguardando o parecer do TCE. Qualquer deslize meu coloca em risco a inelegibilidade. Eu reconheço que a saúde, os servidores administrativos, todos precisam de aumento e tem todo o direito de se manifestar”, declarou.

Sem entrar em detalhes do percentual que deverá ser concedido aos servidores, Cameli fez questão de adiantar que, provavelmente, na sexta-feira, 11, deverá ser realizado o anúncio do percentual do reajuste salarial dos trabalhadores do Estado.

De acordo com o governante, o anúncio depende apenas do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Até sexta vamos nos posicionar, o mais tardar segunda. Quero que os servidores saibam que a demora não é jogo político, pois é meu pescoço que tá na reta. Além disso, uma coisa tá quase certa, o auxílio alimentação deve chegar até R$ 500 reais”, explicou.

O chefe do executivo voltou a dizer que o aumento dado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) de 33,24%, pegou os governantes do país de surpresa. “Nos colocou em uma saia justa. Com isso, precisamos mudar os planejamentos”, comentou.