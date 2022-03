Cobrança da diferença de ICMS de compras em outros Estados começa em 1º de abril

Publicado em agosto de 2021, pelo jornal Folha de S. Paulo, o projeto gerou cinco reportagens que investigam os efeitos da poluição do ar causada pelas queimadas sobre a saúde da população amazônica.

A série especial foi realizada em parceria com pesquisadores do LabGama, da Universidade Federal do Acre (UFAC), e do Observatório Clima e Saúde, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz).

O trabalho teve a participação de uma equipe multidisciplinar de jornalistas, geógrafos e estatísticos da Agência InfoAmazônia, com o apoio da Universidade de Stanford (EUA), através do programa Big Local News, que tem por objetivo a abertura de dados em formatos que possam ser replicados por jornalistas de todo o mundo.

Os dados revelam como a poluição decorrente das queimadas amazônicas têm um efeito perverso sobre a população que é explicada por uma específica geografia do fogo – os municípios mais afetados, em diferentes estados, indicam a expansão do arco do desmatamento.

Uma equipe de oito jornalistas (repórteres e fotógrafos) foi mobilizada em cinco estados da Amazônia Legal (Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Mato Grosso) para fazer as reportagens.

No início de julho de 2021, parte da equipe do InfoAmazonia viajou pela BR-319 entre Humaitá e Porto Velho, para a Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri, no Acre, e para Poconé, no pantanal mato-grossense, além de captar histórias locais em diferentes cidades da região.

A série de reportagens pode ser lida no site da agência InfoAmazônia.

Com informações do Portal Fiocruz.