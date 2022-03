Senac Acre lança processo seletivo simplificado para vagas provisórias

O Senac Acre lança editais Processo Seletivo Simplificado destinado ao provimento de vagas por prazo determinado para cargos de nível médio e superior para as Regiões do Alto Acre (Edital 001/2022), Envira (Edital 002/2022) e Juruá (Edital 003/2022). As inscrições para a primeira etapa, que é Análise Curricular, ocorrem exclusivamente por meio do endereço https://portal.senacac.selecao.site, de 09 a 17 de março, e não será cobrado taxa de inscrição.

O edital 01/2021 é destinado ao provimento de vagas Motoristas (1 contratação imediata e 3 cadastros de reserva) Diploma devidamente registrado de conclusão de ensino médio (ou documento equivalente) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “AD”; Assistente em Nível Médio (1 vaga para contratação imediata e 3 cadastros de reserva) e Consultor Técnico (10 vagas para contratação imediata e 10 vagas para cadastros de reserva) com diploma devidamente registrado de conclusão de ensino superior (ou documento equivalente) nas áreas Administração, Ciências Contábeis, Economia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos e áreas afins e experiência mínima de 6 meses.

A segunda etapa de entrevista técnica e comportamental do edital 01/2021 será realizada nos dias 28 e 29 de março de 2022, na Unidade do Senac em Brasiléia, situada na Rua Mª Anunciação de Paula Moreira, s/n, Bairro Eldorado. Os profissionais aprovados atenderão demandas do Senac Acre na Região do Alto Acre (Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri).

O edital 02/2021 é destinado ao provimento de vagas Motoristas (1 contratação imediata e 3 cadastros de reserva) Diploma devidamente registrado de conclusão de ensino médio (ou documento equivalente) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “AD”; Assistente em Nível Médio (1 vaga para contratação imediata e 3 cadastros de reserva) e Consultor Técnico (8 vagas para contratação imediata e 8 vagas para cadastros de reserva) com diploma devidamente registrado de conclusão de ensino superior (ou documento equivalente) nas áreas Administração, Ciências Contábeis, Economia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos e áreas afins e experiência mínima de 6 meses.

A segunda etapa de entrevista técnica e comportamental do edital 02/2021 será realizada nos dias 4 e 5 de abril de 2022 na Unidade do Senac em Feijó, situada na Avenida Plácido de Castro, 871, Bairro Centro e os profissionais aprovados atenderão demandas do Senac Acre na Região do Envira (Feijó e Tarauacá).

O edital 02/2021 é destinado ao provimento de vagas Motoristas (1 contratação imediata e 3 cadastros de reserva) Diploma devidamente registrado de conclusão de ensino médio (ou documento equivalente) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “AD”; Assistente em Nível Médio (1 vaga para contratação imediata e 4 cadastros de reserva) e Consultor Técnico (15 vagas para contratação imediata e 15 vagas para cadastros de reserva) com diploma devidamente registrado de conclusão de ensino superior (ou documento equivalente) nas áreas Administração, Ciências Contábeis, Economia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos e áreas afins e experiência mínima de 6 meses.

A segunda etapa de entrevista técnica e comportamental do edital 03/2021 será realizada nos dias 7 e 8 de abril de 2022 na Unidade do Senac em Cruzeiro do Sul, situada na Avenida Lauro Miller, 1930, Bairro Artur Maia e os profissionais aprovados atenderão demandas do Senac Acre na Região do Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Valter e Rodrigues Alves).

O regime de contratação é celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), portanto não garante estabilidade aos aprovados, salvo os casos previstos em lei e os interessados em participar do certame devem, dentro do período estabelecido, acessar o link do processo seletivo e preencher as informações de inscrição e curricular para a primeira etapa.