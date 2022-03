Núcleos do Sinteac em Brasiléia e Epitaciolândia realizam manifestação nesta quinta-feira

Deverá ser inaugurada nesta quinta-feira (10), uma obra de importância para o tráfego entre o Brasil e a Bolívia na região do município de Plácido de Castro. Trata-se da nova ponte de madeira sobre o Igarapé Rapirrã e a pavimentação do acesso que liga a cidade acreana à Vila Puerto Evo Morales.

A obra, que custou quase R$ 1 milhão e mede 46 metros de comprimento, foi realizada em uma parceria entre os governos do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), do departamento boliviano de Pando e a Prefeitura de Plácido de Castro.

De acordo com o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, a obra vai facilitar o deslocamento dos acreanos à Bolívia, bem como fortalecer a economia local e a geração de renda para os países. “É mais uma obra que vai beneficiar não somente o Acre, mas todo o nosso país”, disse.

Para garantir a mobilidade e o acesso à ponte, o Deracre informa que realizou a pavimentação do acesso de 280 metros de extensão da via que liga o Brasil e a Bolívia, entre Plácido de Castro e a Vila Evo Morales. Os agentes técnicos executaram serviços de drenagem, meio fio e ciclovia no município.

“Iniciamos esse trabalho em decorrência da grande incidência de chuvas. Com a pavimentação foram realizadas melhorias e as pessoas podem trafegar novamente, além de garantir a integridade do pavimento do acesso à ponte”, explicou o engenheiro responsável, Roberto Camarão.

De acordo com a estatal Agência de Notícias do Acre, os trabalhos do Deracre seguem por todo estado visando garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.