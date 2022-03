Avião atola na pista de aeródromo recém reformado no Jordão e funcionária diz que Deracre atuou na obra

Nesta terça-feira, 8, um avião da empresa Rio Branco atolou ao pousar na pista do aeródromo do município do Jordão. A funcionária da empresa, Souziane Aguiar contou que os passageiros tiveram que sair da aeronave para que os colegas conseguissem desatolar o avião. “Foi lá no final da pista. O problema é que o material usado para tapar os buracos, que é o cimento com umas pedras, não está aguentando, e afunda, pois embaixo o solo está mole. Só depois que os passageiros saíram é que o pessoal da empresa mesmo conseguiu empurrar a aeronave”, explicou.

Souziane ainda disse que os funcionários da construtora e do Deracre fizeram apenas cercaram o local e taparam alguns buracos no ano passado. Este ano nenhum serviço foi realizado no aeródromo, o que faz com que ela tema que a situação se repita. “Temos voos toda terça e quinta, e com essas chuvas fortes que pioram ainda mais a situação, o avião pode atolar de novo”, previu.

Segundo o governo do estado, foram investidos R$ 16 milhões na reforma e manutenção dos aeródromos de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Jordão e Feijó. Em Jordão o valor da obra é de R$ 2, 4 milhões.

O diretor presidente do Deracre, Petrônio Antunes, explica que a obra do aeródromo de Jordão não está concluída e que foi feito um serviço de tapa buracos com concreto. Segundo ele, a cerca está pronta, mas o asfaltamento só será feito quando as chuvas cessarem. “Não será com o CBUQ, mas vamos asfaltar, como já fizemos em outros”, garantiu.

Quanto ao fato de o Deracre atuar na obra que a empresa recebe para executar, Petrônio alega que há confusão por parte das pessoas. “Tem coisas que o Deracre faz justamente para não ter que pagar pelo serviço como o transporte de insumos e como o processamento do betuminoso. Aí as pessoas fazem confusão com isso”, concluiu.