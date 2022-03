Acre registra mais dois óbitos por Covid-19 nesta quinta; novos casos ficam abaixo de 100

A previsão do site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, é de que o Acre poderá experimentar a primeira friagem do ano já neste próximo fim de semana.

De acordo com Friale, mesmo fraca, a primeira onda de frio polar a chegar ao Acre em 2022 provocará, também, a primeira friagem do ano, com os primeiros sinais ocorrendo tarde de sábado (12).

“Os ventos que antecedem a chegada desta friagem começarão a soprar da direção sul já nas primeiras horas da tarde deste sábado (12) no leste e no sul do Acre, onde estão situadas, entre outras, as cidades Rio Branco e Brasiléia”, diz a atualização.

O Tempo Aqui também prevê que a partir desta sexta-feira (11), mas, principalmente, no sábado e no domingo, ocorrerão chuvas intensas no Acre, em Rondônia, no Amazonas, na Bolívia e no Peru, com acumulados que, até segunda-feira (14), poderão passar de 200 mm.

“Devido ao choque entre esta massa de ar frio com a massa de ar quente e úmido que está sobre a região, ocorrerão, em alguns pontos, fortes temporais, com chuvas intensas, raios, ventanias e até queda de granizo”, acrescenta a previsão.

No domingo e na segunda-feira, o céu estará totalmente encoberto na maior parte do Acre, sendo que a temperatura máxima ficará abaixo de 24ºC e as mínimas entre 18 e 20ºC, em Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira e demais cidades do leste e do sul do estado.

Alerta de transtornos à população

Em razão do mau tempo previsto, O Tempo Aqui o mau tempo alerta a população e as autoridades para a alta probabilidade de ocorrência, entre sexta-feira e domingo próximos, de sérios transtornos, como inundação de ruas, queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações, transbordamentos de córregos e igarapés e deslizamentos de terra, além do perigo potencial dos raios.

Nível dos rios

As chuvas intensas que ocorrerão nos próximos dias farão o nível dos principais rios do Acre subir muito, segundo a previsão de Davi Friale. No entanto, apenas os rios Juruá e Tarauacá podem causar novos transbordamentos.

Já o rio Acre não deverá transbordar neste mês, segundo ele, pois as chuvas, a partir da próxima segunda-feira, ficarão bastante reduzidas por alguns dias no leste e no sul do estado.