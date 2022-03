Prêmio da Mega-Sena renderia R$ 685 mil/mês se fosse aplicado na poupança

Em sessão cujo início está previsto para às 8h30min, o Conselho de Sentença da 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e Auditoria Militar julgará o pedreiro Antônio Juliano Bezerra, de 47 anos, pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificado com o agravante de feminicídio.

No ano passado, ele matou a esposa Maria Ivanilde da Silva, de 35 anos, e feriu a facadas a enteada Sabrina Vitória da Silva, tendo em ato contínuo tentando o suicídio com um corte na garganta. O juiz Alesson Brás estará à frente dos trabalhos.

Consta nos autos do inquérito policial instaurado na Delegacia de Flagrantes que a tragédia em família ocorreu no início da noite do dia 18 de agosto do ano passado, na residência do casal, à rua Santa Maria, no bairro João Eduardo II. Marido e mulher, além da enteada, estavam jantando quando Antônio começou a discutir com Ivanilde, tendo como causa o ciúme doentio que sentia da esposa.

No calor da discussão, ele sacou de uma faca e atacou a esposa que foi ferida sete vezes. Ao tentar ajudar a mãe, Sabrina acabou também sendo ferida. Na sequência, certo de ter matado Ivanilde, Antônio tentou suicídio cortando a garganta. Marido e mulher foram socorridos pelo SAMU e levados ao Pronto Socorro, onde infelizmente Ivanilde faleceu.

A atitude de Antônio Uilano foi uma surpresa para todos os vizinhos, que nunca sequer haviam ouvido uma discussão do casal que vivia em harmonia. Depois de receber alta hospitalar, o acusado foi autuado na Delegacia de Flagrante e com prisão preventiva decretada foi recolhido à Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, de onde já saiu escoltado para sentar-se no banco dos réus.

Devido ao pouco número de testemunhas a previsão é que o veredicto final seja conhecido antes das 17h.