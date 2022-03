Por causa dos buracos, empresa retira ônibus de linha da BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Uma das duas empresas de ônibus que operam na linha Rio Branco-Cruzeiro do Sul, a Trans Acreana, anunciou em sua página no Facebook a retirada desse trajeto dos carros mais confortáveis, os chamados Double Deck.

No comunicado aos seus clientes, a empresa justifica a medida pelas más condições de manutenção em que se encontra a BR-364, situação que afirma inviabilizar a operação desse tipo de veículo na rodovia federal.

“A operação continuará sendo feita com os ônibus de suspensão rígida para suportar os buracos. Aguardamos e contamos com o Governo Federal pela restauração da rodovia, para que possamos atender a todos, com maior segurança e conforto”, diz a empresa.

Consultado pelo ac24horas, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, Carlos Moraes, afirmou que a manutenção da rodovia está em andamento, mas de maneira proporcional aos recursos disponíveis.

“Os serviços de manutenção na BR-364/AC continuam, com ênfase no trecho mais crítico de Sena Madureira a Feijó. Contudo, são proporcionais a disponibilidade orçamentária e as limitações impostas pelo período chuvoso”, disse.

Sobre a decisão da empresa Trans Acreana de retirar os ônibus que oferecem maior comodidade aos passageiros, Moraes considerou a medida coerente, reconhecendo que a má condições da estrada é uma realidade.

“Acho a decisão coerente, uma vez que de fato a estrada está ruim, e ela está colocando ônibus mais adaptados a essa condição. Infelizmente, ainda não temos os recursos para a restauração tão necessária da BR-364/AC para mudar essa realidade”, concluiu.

Recursos para a BR

Em janeiro passado, o Ministério da Infraestrutura (MInfra) confirmou que o Acre receberia R$ 30 milhões para a recuperação de estradas federais em más condições. A medida provisória destinando o dinheiro ao Dnit foi publicada no Diário Oficial da União no fim do mês.

Dias depois, em fevereiro, uma comitiva do governo do Acre foi a Brasília para cobrar a manutenção da estrada. Naquela ocasião, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio dos Santos Filho, garantiu ao governador Gladson Cameli a recuperação da BR-364.