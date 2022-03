Acusado de estupro de vulnerável que estava foragido é preso em Capixaba

O ex-deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Lourival Marques, que também ocupou a liderança da sigla na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e o cargo de secretário de agricultura e produção estadual, protocolou seu pedido de desfiliação nesta quarta (09).

Lourival utilizou suas redes sociais para comunicar a sua decisão aos familiares, amigos e apoiadores de seu trabalho.

“Hoje me desfilio do Partido dos Trabalhadores, encerrando mais uma fase da minha trajetória política, sempre com a consciência tranquila e na certeza de que, enquanto Líder do partido na ALEAC, defendi os Interesses partidários. Como secretário de produção familiar me dediquei incansavelmente para implementar políticas públicas que pudessem atender às expectativas do setor produtivo”.

Lourival tem pretensões de ser novamente candidato a deputado estadual nas eleições deste ano e deve decidir nos próximos dias sua nova sigla partidária.

Nas eleições de 2018, Lourival teve quase sete mil votos, mas não conseguiu uma vaga na Aleac.