Acre registra 251 novos casos de Covid-19 nesta quarta; nenhum óbito é registrado

O levantamento do Instituto Real Time Big Data, encomendado pela TV Gazeta, divulgada nesta segunda-feira (7), com números relacionados às eleições de outubro próximo considerando o cenário acreano para as disputas de governo estadual, federal e senado, também aferiu a aprovação e a desaprovação dos senadores do estado junto ao eleitorado.

De acordo com os números da pesquisa, o senador Marcio Bittar (MDB) teve o melhor desempenho entre os três senadores acreanos, com 45% dos entrevistados aprovando o seu mandato. No quesito desaprovação, Bittar teve a segunda pontuação, com 28% das pessoas ouvidas respondendo que desaprovam o parlamentar.

Sérgio Petecão (PSD) teve a segunda melhor aprovação, com 26% dos entrevistados se manifestando favoráveis ao mandato. No entanto, o senador que pretende disputar o governo do estado em outubro próximo teve o pior índice de desaprovação entre os entrevistados pela pesquisa Big Data/TV Gazeta, atingindo 46% nesse quesito.

Já a senadora Mailza Gomes (PP), que nas próximas eleições pretende postular a permanência na cadeira que herdou do governador Gladson Cameli, ficou com a pior aprovação entre os entrevistados no levantamento (23%) e com a “melhor” desaprovação (22%).

A melhor nota da pesquisa (6,2) também foi do senador Marcio Bittar. Petecão e Mailza ficaram empatados com a nota 4,7.

A pesquisa, que foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o nº AC-04479/2022, entrevistou 800 pessoas por telefone entre os últimos dias 3 e 4 de março em 15 municípios. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.