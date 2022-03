No Dia da Mulher, sindicatos da saúde realizam manifestação e confirmam greve no Acre

A declaração do governador Gladson Cameli (Progressistas) que iria vestir usar saia se não inaugurar a Ponte da Sibéria em Xapuri não repercutiu bem na Câmara de Vereadores em Rio Branco nesta terça-feira, 8. A vereadora Lene Petecão (PSD), irmã do senador e pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão, garantiu que deverá apresentar uma nota de repúdio acerca do assunto no parlamento mirim.

De acordo com Lene, a declaração do governador é uma ofensa às mulheres acreanas. “O governador apresentar que vai usar uma saia caso não cumpra as promessas de campanha em quatro anos é uma ofensa e eu como presidente da Comissão de Mulheres vou apresentar uma nota de repúdio em nome de todas as mulheres que não gostaram desse comportamento”, declarou.

Em meio a entrevista, a parlamentar avisou que vai ajudar o governador e garantiu que emprestará sua saia para o chefe do executivo. “Um gestor precisa ser mais sério. Ele precisa saber que na sociedade temos homens e mulheres. Agora eu vou emprestar minha saia para ele começar a cumprir as promessas de campanha feitas que ele não fez”, diz Lene.