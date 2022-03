Mais de 40 pessoas são presas em operação que combate violência contra a mulher

Francisco Osório de Oliveira, Simon da Silva Farias e Pedro de Barros Júnior serão levados ao a julgamento popular pelo Tribunal do Júri e enfrentarão o Conselho de Sentença em data ainda por ser marcada. A decisão é do Juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, que assinou a sentença dos três que figuram como mandante e executores da morte do idoso Adelino Eufrásio da Silva, 67 anos, ocorrida no ano passado, na região do bairro Nova Canaã.

De acordo com as informações, Francisco Osório de Oliveira tinha um problema pessoal com Adelino Eufrásio da Silva, motivo pelo qual contratou por R$ 5 mil o serviço de pistolagem de Simon da Silva Farias e Pedro de Barros Júnior. Na madrugada do dia 18 de março do ano passado, a dupla consumou a tétrica empreitada, executando o idoso com vários tiros.

Para simular um assalto, os assassinos deixaram a casa da vítima toda desarrumada e levaram ainda alguns bens de Adelino. Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) descobriram toda a verdade e em pouco tempo prenderam mandante e executores.

Os acusados estão recolhidos ao presídio local, de onde sairão apenas para o julgamento. Eles responderão por homicídio qualificado por motivação torpe mediante recompensa e simulação.