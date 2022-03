Adesg e Plácido de Castro fazem jogo isolado na tarde desta terça pelo Acreano

A Polícia Civil do Acre participa da 2ª edição da operação “Resguardo” com o objetivo de combater crimes de violência contra mulher. A ação nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) começou na segunda-feira (07 de fevereiro) e conta com ações integradas em todo o País.

A iniciativa será realizada pelas Polícias Civis de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a coordenação da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI). No Acre, a Polícia Civil vem atuando com foco na apuração das denúncias, investigações, cumprimentos de mandados e medidas protetivas, assim como em ações de divulgação e conscientização da população sobre a importância de denunciar por meio de palestras.

As ações foram desenvolvidas nos 22 municípios do estado e resultou em:

185 inquéritos instaurados;

228 inquéritos concluídos;

262 vítimas atendidas;

537 diligências policiais;

37 mandados de prisão cumpridos;

02 mandados de busca e apreensão;

130 medidas protetivas;

16 prisões em flagrante;

509 ocorrências registradas;

53 pessoas presas dessas, 16 delas foram em flagrante.

A Policia Civil também realizou uma série de 09 palestras para orientar, acolher e alertar para crimes de violência contra a mulher.

Canais de denúncia

As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas por meio do Disque 100, do Disque 180, disque a 190 ou do WhatsApp (68) 99922-1111. Além disso, o acreano também pode usufruir do serviço da delegacia virtual por meio do endereço eletrônico, https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br o serviço cadastra e encaminha os casos aos órgãos competentes. As delegacias de polícia do estado também estão recebendo denúncias presenciais.

Operação Resguardo

A primeira edição da operação “Resguardo” apurou no País 51.551 denúncias. Ainda, pelo Brasil, quase 190 mil vítimas foram atendidas, 1.431 solicitações de mandados de busca foram expedidos e mais de 10 mil pessoas presas.

Com informações da assessoria da Polícia Civil.