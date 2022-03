Acre registra mais quatro mortes pela Covid-19 e 195 novas pessoas infectadas pela doença

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) comentou durante a sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (8), que haverá perdas na base do Governo em função do cenário político desenhado pelo deputado Neném Almeida (Podemos).

No Dia da Mulher, Edvaldo diz que é obrigação política do Parlamento fazer um gesto de apoio às mulheres mobilizadas procurando direitos como as professoras, as trabalhadoras da Saúde e todas as demais. “Hoje, dia 8 de Março, nada foi ingressado na Aleac da pauta da Saúde. O que foi dito é que na primeira sessão do ano entraria um projeto de lei nesta Casa. Foi potoca, rasteira e enganação”, disse.

De acordo com Magalhães, na época Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal, o governo fez a promessa e não cumpriu. “Não é para o governo do Estado utilizar o Tribunal de Contas como se fosse escudo para não cumprimento de compromisso”, afirmou.

O deputado revelou que na quarta-feira, 9, o Poder Executivo enviará à Aleac o projeto de reajuste salarial para os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre.