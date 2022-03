Para Sinteac, governo e prefeitura não pagam o devido à Educação

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) Rosana Nascimento, disse nesta segunda-feira (7) que não proposta para a categoria de parte do Estado e o que foi acordado ainda não foi cumprido.

“Infelizmente o Estado tem nos enganado”, criticou a sindicalista ao comentar as negociações com o governo do Acre ao programa Voz do Povo, da Rádio Cidade FM. Uma das preocupações é o reajuste do piso salarial com base no início da carreira -e só há proposta para o piso do magistério, sem análise das gratificações.

Segundo o Sinteac, Governo e Prefeitura de Rio Branco tem recursos suficientes para pagar os salários. “Não queremos abono no fim do ano porque precisamos de comer diariamente”, disse, informando que com isso é possível pagar o ajuste sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A greve ocorre em período de férias, o que, diz o Sinteac, não prejudica o ano letivo.