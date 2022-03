Operação contra crimes tributários é deflagrada na Transperola, Casa dos Sócios e Nutri Muscle

Chamou a atenção no Diário Oficial do estado nesta segunda-feira, 7, as dezenas de mudanças realizadas pelo governo do estado nos cargos comissionados na Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ).

Cerca de 16 cargos comissionados da Sefaz foram exonerados. O curioso, é que a grande maioria, de acordo com as publicação, pediu para sair do governo. Para a mesma pasta, foram nomeados outros 13 novos comissionados.

Confira a lista abaixo com as 46 nomeações e exonerações do governo nesta segunda-feira.

EXONERAÇÕES

1. FRANCISCO EVANIR FREIRE CARNEIRO CEC-6 – Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE,

2. GLEILCE ANDRADE ARAÚJO –diretora da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SE­DUR

3. DAVI SILVA ARMES do Cargo – CEC-4, Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ

4. GABRIELA LIMA DE CASTELA do Cargo – CEC-4, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

5. GLAUCINETE MEDEIROS ROQUE – CEC-4, da Secretaria de Estado da Fazen­da – SEFAZ,

6. ARTEMIZIA DE OLIVEIRA MENEZES do Cargo – CEC-3, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ,

7. AMILCAR BATISTA BRITO JÚNIOR do Cargo – CEC-3, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ,

8. MARKELLE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA – CEC-3, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

9. ISABELA RAMOS CAVALCANTE – CEC-3, da Secretaria de Estado da Fazenda – SE­FAZ

10. JOSÉ BRUNO SOUZA MAGALHÃES – CEC-1, da Secretaria de Estado da Fa­zenda – SEFAZ

11. MARIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA – CEC-1, da Secretaria de Estado da Fa­zenda – SEFAZ

12. JOÃO VITOR FELIX BATISTA do Cargo – CEC-1, da Secretaria de Estado de Saúde – SE­SACRE,

13. RENAN VICTOR DA COSTA SILVA – referência CEC-2, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ,

14. KELVIN WILLIANS VALE DA SILVA – CEC-3, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

15. NEY ROBERTO DA ROCHA BRANA – referência CEC-3, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

16. LAYNA DA SILVA SAMPAIO – CEC-1, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ,

17. AMÁBITA THAÍS ARAÚJO SEIBEL – CEC-2 – da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ,

18. RONDHEYSON COSTA CAVALCANTE – CEC-1, da Secretaria de Estado da Fa­zenda – SEFAZ

19. RAQUEL SOUZA DE ASSIS – CEC-2, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

20. THAYTA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO – CEC-4, da Secretaria de Estado de Assistên­cia Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEAS­DHM,

21. JEIZIMAYRA FERREIRA CÂMARA – Chefe de Departamento, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

22. CAROLYNE MARCIEL SALES – CEC-2, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas – SEMAPI

NOMEAÇÕES

1. MARCELANDIA DE SOUSA NOGUEIRA para Gerente de Assistência à Saúde, da Unidade de Pronto Aten­dimento Franco Silva, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

2. BRUNA BATRICHE PAIVA para exercer – CEC-6 , na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

3. MARCIO NASCIMENTO MARQUES – Gerente Administrativo do Centro de Atenção Psicossocial – CAPs – Rio Branco, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

4. JOSE MARTINS DE SOUZA JUNIOR – Gerente Administrativo do Centro de Atenção Psicossocial – CAPs, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

5. JEAN PEREIRA JUNQUEIRA – Chefe Departamento na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

6. FLAVIANE AGUSTINI STEDILLE – Diretora na Secretaria de Estado de Desenvolvi­mento Urbano e Regional – SEDUR.

7. THARSON MOISEIS SOUZA D’ÁVILA – CEC-4, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE

8. JOÃO EUDES SOUZA LIMA – CEC-4, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

9. CELSO LUIZ MOREIRA JÚCA FILHO – CEC-4, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

10. LINA MARIA CAMPOS PINHEIRO – CEC-3, na Secretaria de Es­tado da Fazenda – SEFAZ

11. KELEM MAGALHÃES DEL AGUILA – CEC-3, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

12. ANTONIA CLEIDIA DE OLIVEIRA – CEC-2, na Se­cretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

13. HIGOR JAVAN OLIVEIRA VIEIRA – CEC-1, na Secretaria de Es­tado da Fazenda – SEFAZ.

14. GLÁUCIO NASCIMENTO LOURENÇO – referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas – SEMAPI.

15. ANTÔNIO SALES DE LIMA – CEC-1, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

16. LUIZ ANTONIO SOUZA DA SILVA – CEC-1, na Secretaria de Es­tado de Saúde – SESACRE.

17. DAVID CAPISTANO DE SOUZA – CEC-1, na Secretaria de Es­tado da Fazenda – SEFAZ.

18. ALISSON GOMES MACIEL – CEC-2, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

19. ANDRÉ RICARDO MOTA DOS REIS – CEC-3, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

20. REBECA DOS SANTOS AZEVEDO – CEC-3, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

21. LUÍS EDUARDO DA SILVA VILA NOVA – CEC-1, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

22. GEOVAN VIEIRA DE MELO FONTE­NELE – CEC-4, na Se­cretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM..

23. ISABELA RAMOS CAVALCANTE – Chefe Departamento na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

24. VITOR VITORIANO RODRIGUES QUEIROZ SALES – CEC-2, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas – SEMAPI.