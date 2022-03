No Acre, Bolsonaro segue com 10 pontos à frente de Lula, segundo pesquisa Big Data/TV Gazeta

O ex-senador Jorge Viana (PT) é o candidato favorito para a única vaga ao Senado Federal nas eleições deste ano, de acordo com o resultado da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (7).

O levantamento mostra três cenários com diferentes quantidades de possíveis candidatos para o Senado da República.

No primeiro, com sete nomes, Viana lidera com 18%, seguido de Alan Rick (17%); Jéssica Sales (16%); Márcia Bittar (16%); Vanda Milani (6%); Sanderson Moura (3%); e Mailza Gomes (3%). Brancos e nulos somaram 11% e Não sabe/Não respondeu teve 10%.

No segundo cenário, com cinco nomes na disputa, o petista continua à frente com 20%, seguido de Jéssica Sales, com 19%; Márcia Bittar, com 18%; Vanda Milani, com 9%; e Mailza Gomes, com 8%. Brancos e nulos somaram 13% e Não sabe/Não respondeu teve 13%.

Já no terceiro cenário, dessa vez com apenas quatro candidatos, Jorge Viana aparece com 22%, seguido de Alan Rick, com 20%; Márcia Bittar, com 19%; e Vanda Milani, com 8%. Brancos e nulos somaram 15% e Não sabe/Não respondeu teve 16%.

A pesquisa, que foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o nº AC-04479/2022, entrevistou 800 pessoas entre os últimos dias 3 e 4 de março em 15 municípios. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.