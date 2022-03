Em dois dias, choveu quase 100 milímetros em Rio Branco

Foto: Sérgio Vale

Nos últimos dois dias sair de casa não tem sido fácil para o morador de Rio Branco. Tanto no domingo, quanto nesta segunda-feira, 7, a capital acreana tem sido castigada por fortes chuvas que duram boa parte do dia.

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuvas no domingo chegou a 61,4 milímetros . Nesta segunda-feira, o dia não começou diferente e as águas de março caem à vontade em Rio Branco. Até às 13 horas, já havia chovido 32 milímetros na capital acreana e nada da chuva dar trégua.

As lentes do competente fotógrafo do ac24horas, Sérgio Vale, captaram nesta manhã a população que precisou sair de casa tentando se proteger da chuva com sua, a dificuldade para quem usa bicicleta como meio de locomoção, o uso da parada de ônibus como abrigo, o motoqueiro que enfrenta a chuva com sua capa e o perrengue que se torna o trânsito com em dias de chuva forte.

As chuvas fortes dos dois dias devem impactar no nível do Rio Acre nas próximas horas e a tendência do manancial é aumento no volume de água. Março é o último mês de preocupação para a população dos bairros mais baixos em relação a possibilidade de uma enchente de grandes proporções. No mês passado, o nível chegou próximo à cota de transbordamento (14 metros) e uma família chegou a ficar desabrigada. Nesta segunda, o nível do Rio Acre é de 8,64m.

