Bocalom, o âncora das candidaturas de Petecão e Mailza

O senador Sérgio Petecão (PSD) foi um dos principais patrocinadores da candidatura do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). Isto, desde a gestação. Ao lado da senadora Mailza Gomes e do deputado José Bestene, ambos do PP, Petecão foi para o enfrentamento com a candidata do governador Gladson Cameli, a então prefeita Socorro Neri (PSB), levando Bocalom a tiracolo, que venceu e venceu bem. Hoje, Bocalom é a âncora eleitoral dos dois.

Apesar de ser do PROGRESSISTAS, Tião Bocalom já declarou apoio a candidatura de Sérgio Petecão, do PSD, ao governo, bem como à reeleição da senadora Mailza Gomes. Os dois contam com o seu prestígio de Tião Bocalom a frente da gestão na capital. Aliás, Bocalom já declarou publicamente esse apoio espatifando o ninho do PROGRESSISTAS. Para agravar a crise interna no PP, Gladson deverá optar por uma alternativa ao Senado que não seja Mailza.

Há quem diga que Bocalom precisa subir no Ibope para poder transferir votos para Petecão e Mailza Gomes. Segundo seus críticos, o prefeito não vive um bom momento em sua popularidade. Porém, aliados de Bocalom respondem às críticas afirmando que o governo do estado desenvolve uma campanha de desgaste contra o prefeito na imprensa e nas redes sociais com o objetivo de atingir Petecão e Mailza.

“Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar”. (Rei Davi, no Salmo 41).

. Cabos eleitorais profissionais comemoraram a decisão do STF de manter os R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Campanha, o famigerado “Fundão Eleitoral”.

. Democracia custa caro…

. Tudo custa caro: a fome, a falta de saúde, segurança, educação, creches, emprego para a juventude custam muito caro.

. O que o deputado do Podemos, Arthur do Val, disse sobre as mulheres ucranianas é cruel, desumano, asqueroso, abominável, repugnante, malacafento…mas existem muitos como ele no Brasil de hoje que pensam a mesma coisa.

. Consta que o deputado é um dos pregadores da moral e dos bons costumes.

. Minha mãe dizia:

. “Filho, cuidado, quando aparecer alguém julgando a vida alheia sobre moral e bons costumes é um fariseu.

. É meio provinciano, mas ela tinha lá suas razões.

. Os americanos e a OTAN, ao que consta, cutucaram demais o cão com uma vara curta; os ucranianos pagam o preço.

. Estão sozinhos numa guerra contra um dos maiores exércitos do mundo.

. As retaliações e bloqueios econômicos são apenas para parar a guerra, depois eles se entendem.

. Os oligarcas, que não são apenas russos, sempre manobram para se preservarem no poder.

. Alguém sabe quem são os oligarcas brasileiros?

. Que enricaram às custas da nação brasileira?

. Os oligarcas daqui estão de olho na Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras propriedades do povo.

. A Vale do Rio Doce era a joia da coroa.

. Pois é, a vida segue!

. Bom dia!