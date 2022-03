Promotor de Justiça do Acre é nomeado Coordenador de Inovações da CNMP

“O MDB não aceita apoiar um candidato a governador que apoie vários candidatos a senador”. A decisão foi tomada ontem na reunião da executiva do MDB para discutir as eleições.

Foi um claro recado ao governador Gladson Cameli, que vem sendo aconselhado por setores palacianos a dizer que todos os cinco postulantes ao Senado do seu grupo terão o seu apoio. E, ficou deliberado ainda que, para ser firmada uma aliança política com o MDB, passará pelo apoio exclusivo à candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB), ao Senado.

A candidatura da Jéssica passou a ser um assunto decidido e que não mais comporta outro debate que não seja que, ser a sua candidatura irreversível, decidiu a direção do MDB. O ex-prefeito Vagner Sales falou ontem ao BLOG que tudo corre bem com o tratamento de saúde da sua filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB), e pela previsão médica, já no início do próximo mês, ela estará liberada para a campanha política.

JOGO LIBERADO

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e o vereador Emerson Jarude, estão liberados pela executiva do MDB, a procurarem viabilizar as suas candidaturas ao governo, que terão que decolar nas pesquisas até antes da convenção regional de junho. Agora é cair nas ruas.

CAMINHO ALTERNATIVO

CASO não decolem as suas candidaturas, Emerson Jarude deve sair para deputado estadual, e Mazinho a deputado federal. O que fortaleceria as chapas do MDB.

ANTONIA FEDERAL

NA POLÍTICA, espaço vazio é ocupado. O ex-prefeito Vagner Sales admitiu ontem que a sua mulher e deputada federal Antonia Sales (MDB), será candidata a deputada federal. Vai tentar ocupar o espaço da deputada federal Jéssica Sales ((MDB), que disputará o Senado.

TOALHA JOGADA

A deputada federal Mara Rocha jogou a toalha em relação a comandar o PL, e admitiu a derrota para o grupo Bittar. Com mandato na mão não será difícil conseguir o comando de outro partido, para disputar o Senado. Mara não falou sobre seu destino, mas especula-se que poderá investir para conseguir o comando do PTB ou PODEMOS, ambos sem parlamentar federal na bancada.

FAÇAM SEUS JOGOS, SENHORES…

NUNCA o eleitor teve no estado tantos candidatos a senador, e isso é bom para a democracia. A saber: Márcia Bittar (vai para o PL), Jéssica Sales (MDB), Vanda Milani (PROS), Alan Rick (União Brasil), Mailza Gomes (PP), Mara Rocha (sem partido), Sanderson Moura (PSOL), Leandro (Cidadania) e Jorge Viana (PT). A roleta vai girar, façam os seus jogos, senhores eleitores.

FATO POSITIVO

OUTRO fato positivo é que teremos pela primeira vez, cinco mulheres disputando a eleição para o Senado.

CASAMENTO DE COBRA COM JACARÉ

A FRASE acima costuma ser usada, para nominar um acontecimento não previsível. Pois é, se aplica ao atual momento da política regional, com até então adversários ferrenhos; se sentando e conversando sobre alianças políticas dentro do campo da oposição, para minar a candidatura do governador Gladson Cameli, numa ação sincronizada. Na política, os inimigos de ontem podem ser o aliados de hoje, dependendo das conveniências. Os bastidores estão fervendo.

ESTÁ TODO MUNDO APRESSADO

QUANDO digo ser cedo para tirar considerações precipitadas sobre a disputa do governo, é porque as pedras do jogo ainda não estão no tabuleiro. Se as articulações em curso na oposição derem certo, a briga pelo Palácio Rio Branco ficará acirrada como nunca esteve nas eleições.

CAMINHOS DA NILSON E MARINA

O presidente do PT, Cesário Braga, diz estar construindo sua candidatura a deputado estadual junto às bases do partido, caminho que foi trilhado pelo ex-deputado Nilson Mourão e pela ex-senadora Marina Silva, quando das suas candidaturas vitoriosas. É esperar para saber se o filme de final feliz, se repetirá com o Cesário.

QUASE ZERO

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) confirmou ontem que é candidato a deputado federal, é que é quase zero a hipótese de continuar no MDB. É que, ele apoiará a candidatura ao Senado da Márcia Bittar (vai para o PL).

NENÊ ESPERTO!

O empresário Nenê Junqueira usou a máquina da secretaria de Agricultura, para percorrer o estado em viagens intermináveis, e calado, montou a sua estrutura para disputar uma vaga de deputado federal. Não está errado, quem não tem cão, caça com gato. Mas, terá que ter votos além do agronegócio, cuja turma tem dinheiro, mas não tem votos. Mas, é um nome com qualidades.

DEU ORDENAMENTO

NUM PONTO há de se concordar que, o chefe de gabinete civil, Rômulo Grandidier, conseguiu no pouco tempo no cargo dar um ordenamento político ao governo Gladson. O fato de dialogar com todos é o seu forte. Essa não é uma opinião pessoal; não acompanho muito seu trabalho, mas ela é colhida de deputados que com ele lidam.

CHAPA ABERTA

COM a desistência do prefeito Mazinho Serafim de não mais disputar uma vaga de deputado federal na chapa do PSD; vai facilitar a montagem da chapa para a Câmara Federal. Pelo poderio, todos temiam concorrer com o Mazinho.

FRASE MARCANTE

“Quando tudo nos abandona, abandonemos tudo a Deus”. Santa Madalena Sofia Barat.

CHAPA COMPLETA

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) garantiu ontem ao BLOG que o seu partido terá a sua cota dentro da federação, completa, com candidatos nas principais regiões do estado. A chapa para Federal também será preenchida.

NÃO PASSA DO DIA 20

DENTRO da previsão do Jorge Viana, ele deverá anunciar que será candidato ao Senado entre os dias 15 e 20 deste mês. Mas, já está com seu bloco nas ruas.

FESTA DOS LIBERAIS

A MÁRCIA BITTAR deverá se filiar ao PL, em data a ser marcada para os próximos dias, numa grande festa partidária, com a presença no estado do senador Flávio Bolsonaro, que deverá anunciar ser ela a candidata do presidente Bolsonaro, no Acre. Márcia comandará a sigla.

GRUPO REPRESENTATIVO

MÁRCIA BITTAR conseguiu montar uma aliança de 12 partidos em torno da sua candidatura a senadora, o que é um cacife, que lhe dá forte respaldo de apoio partidário.