Acre tem 458 novos casos e 1 morte por Covid-19 neste sábado

Com o registro de 229 ocorrências, o mês de fevereiro de 2022 alcançou o menor índice de crime de roubo, dos últimos 118 meses (9 anos e 10 meses), na cidade de Rio Branco. Esta é a conclusão do estudo estatístico realizado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a partir de dados do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com o NAT, que disponibilizou a análise estatística nesta sexta-feira, 4, comparando-se o primeiro bimestre de 2022 com o mesmo período do ano passado, a redução alcançada na capital acreana, no que se refere ao crime de roubo, chegou à expressiva marca de – 33,5%.

O estudo aponta ainda, referindo-se ao comparativo dos primeiros bimestres dos anos 2021 e 2022, uma redução, também expressiva, de 37,1% no índice de Mortes Violentas Intencionais (MVI) no Acre.

Para o coordenador do Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico do MPAC, Aldo Combo, essas constantes quedas dos índices de criminalidade no Acre têm como principais fatores “as mudanças impostas pelo período pandêmico e, concomitantemente, pelo novo formato de gestão de segurança pública e justiça criminal”.

O coordenador acrescentou que “os aportes tecnológicos destinados ao sistema de segurança pública, aliados à otimização dos recursos humanos e logísticos, revelaram-se como estratégia sufocante para as práticas criminosas, fato este refletido no recuo das práticas criminosas e, consequentemente, nos indicadores prioritários de violência”.

Mortes Violentas Intencionais (MVI) – categoria que agrega os seguintes tipos de crimes: homicídio doloso; feminicídio; latrocínio; lesão corporal seguida de morte; e mortes decorrentes de intervenção policial.