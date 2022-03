Programa “Meu pai tem nome” tem quase 300 inscritos no Acre

A partir de 28 de março, os voos da Gol Linhas Aéreas entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco deixarão de ser feitos durante o dia e voltarão para o período noturno. Os voos vão decolar da capital para Cruzeiro as 22:55 horas, chegando ao Juruá às 00h55min. As 00h50min o avião decola de Cruzeiro chegando em Rio Branco às 01h55min.

Os voos continuam nas segundas, terças, quintas e sábados.

Uma empresa de turismo de Cruzeiro do Sul divulgou aviso aos clientes sobre as novas medidas. Cita que os passageiros que estão com voos confirmados a partir desta data serão reacomodados.

“Informamos o retorno das operações da Gol Linhas Aéreas em Cruzeiro do Sul, nas madrugadas a partir de 28 de março de 2022. Todos os passageiros que estão com voos confirmados a partir desta data serão reacomodados. Pedimos que entrem em contato para reenvio de um novo bilhete”.

O empresário do ramo de turismo, Francisco Castro, aconselha as pessoas a procurarem as agência de viagens para evitar problemas. “É bom as pessoas se informarem para evitar a perda de voos. Se a pessoa vai viajar no dia 28 por exemplo, deve estar no aeroporto na noite do dia 27”, explica.

Os pousos e decolagens de aeronaves em Cruzeiro do Sul já foram feitos de madrugada. Mas muitas vezes não havia possibilidade de operação no aeroporto por causa da névoa intensa na área no período da madrugada.