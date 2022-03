Náuas vence Adesg e Atlético ganha do Vasco de virada em mais uma rodada do estadual

O Campeonato Acreano teve sequência na noite desta quinta-feira, 3, com mais dois jogos realizados no estádio Florestão.

Na primeira partida, o que não faltou foi emoção. Os representantes de Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard se enfrentaram em uma partida de tirar o fôlego. Após um primeiro tempo com domínio da Adesg sem gols, o Náuas voltou bem melhor na segunda etapa até o zagueiro Daniel fazer uma linda defesa com a mão para evitar o gol do meia Ciel. O árbitro da partida, Antônio José marcou pênalti e expulsou o jogador do Cacique do Juruá. Na cobrança, o goleiro Eduardo fez linda defesa e evitou o gol da Adesg.

Com um a menos, o Náuas foi pra cima e aos 42 minutos, Otávio foi derrubado na área. Wagner bateu e fez o gol da emocionante vitória do time do Juruá.

Na partida de fundo, se enfrentaram Atlético Acreano e Vasco. O time cruzmaltino saiu na frente aos 31 minutos do primeiro tempo com gol de João Paulo. Na segunda etapa, com dois gols, o Galo Carijó conseguiu a virada. Dan e Bebê marcaram os gols que dão ao Atlético a liderança no Grupo A.