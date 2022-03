Alan Rick questiona aumento da nota de corte do Revalida

Nesta sexta-feira, 04, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) usou as redes sociais para comunicar aos médicos que farão o REVALIDA 2022 que questionou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) sobre o aumento da nota de corte do exame que habilita os médicos formados no exterior a atuarem no Brasil.

A nota de corte, divulgada dois dias antes da aplicação da prova aumentou quase 10 pontos em relação à edição anterior. Era de 90 pontos e passou a 99,6 pontos dos 150 máximos.

“Acabo de conversar com o presidente do INEP Danilo Dupas sobre a nota de corte do REVALIDA. Em defesa dos revalidandos, que só querem uma prova justa, solicitei ao presidente que o edital seja retificado e ele comprometeu-se a reunir a equipe e me dar uma resposta ainda nesta sexta”, comunicou o deputado.

Alan Rick também questionou a divulgação da nota de corte na antevéspera da prova. “Também é algo que não pode mais acontecer. Sobre isso, estou enviando ofício ao INEP para que reconsiderem a prática diante da ansiedade causada aos médicos revalidandos”, escreveu.

O deputado ressaltou que o INEP tem atendido aos pedidos que ele tem feito em defesa dos médicos brasileiros formados no exterior. E finalizou dizendo “estou confiante que desta vez não será diferente! Seguimos na luta!”.