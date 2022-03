Acre teve 120 mortes nos dois primeiros meses do ano; 40% não terminaram esquema vacinal

Um levantamento, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), aponta que nos dois primeiros meses do ano foram registradas 120 mortes ocasionadas pela Covid-19.

De acordo com os números, somente em janeiro foram a óbito 20 pessoas. Já no mês de fevereiro, o número subiu para 100 mortes, número superior a 5% em comparação ao mês anterior.

No mês passado, 24 pessoas que faleceram não tinham tomado nenhuma das doses da vacina, sendo que a grande maioria era idoso. Além disso, 10 das vítimas tinham recebido somente a primeira dose do imunizante e 45 haviam tomado a 2ª dose. De acordo com os dados, esse número chega a 40% das vítimas sem terminar o esquema vacinal.