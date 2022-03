Acre apresenta sinal de crescimento dos casos de SRAG na tendência de longo prazo

Homens do Corpo e Bombeiros de Sena Madureira, a 156 quilômetros de Rio Branco, continuavam nesta sexta-feira (4) com as buscas pelos corpos do agricultor Francisco da Rocha Bezerra, o “Cabrito” e de seu filho menor.

Os dois desapareceram nas águas do Rio Iaco na tarde da última segunda-feira (28), quando o barco no qual viajavam com a esposa do agricultor e o filho mais velho, que saíram ilesos, naufragou.

De acordo com a Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros, sediada em Rio Branco, devido à distância de Sena Madureira para o seringal São Sebastião, onde estão concentradas as buscas, e a não existência de internet dificulta o trabalho de informações.

“Na verdade, as informações nos são repassadas no início da noite, quando eles retornam à base em Sena Madureira”, comentou a assessora.

De acordo com as regras do Corpo de Bombeiros, geralmente as buscas são suspensas após o terceiro dia, mesmo que os corpos não tenham sido resgatados.