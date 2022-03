Rio Juruá começa a baixar em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), doou 10 tonelada em cestas básicas para atender as famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá no município de Cruzeiro do Sul.

Além dos alimentos, foram disponibilizados 122 colchões de solteiro, 500 kits de higiene pessoal contendo máscaras, álcool em gel e sabonetes, além de 250 kits de limpeza, compostos por água sanitária, detergente, sabão em pó, pano de chão, desinfetante e sacos de lixo.

A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, acompanha as ações do governo no município.

“O Estado está atento quanto a situação das cheias nos municípios e está se esforçando de maneira alinhada, levando todo o apoio necessário para aqueles que precisam”, ressalta.

Ações vão além da doação de alimentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Saúde estão com estrutura à disposição da prefeitura de Cruzeiro do Sul no socorro às famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá.

“O Estado se faz presente, assistindo as prefeituras em que os rios se encontram em situação de transbordamento. Não medimos esforço para levar o melhor atendimento às pessoas atingidas”, declarou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista da Costa.