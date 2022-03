Jéssica Sales libera R$ 651 mil para construção de praça em Feijó

Esta semana várias emendas do deputado federal Alan Rick (União Brasil) destinadas para a Saúde foram pagas. Vários municípios foram contemplados com os recursos liberados. O Hospital de Tarauacá recebeu R$ 500 mil para aquisição de equipamentos. Para Manoel Urbano foram R$ 193 mil para o custeio da Atenção Básica. Em Rio Branco, R$ 303 mil foram pagos para aquisição de equipamentos de laboratório para a Policlínica da Polícia Militar. Teve recurso pago também para a continuidade da obra de reforma e ampliação do Hospital Dr. João Câncio Fernandes. O Hospital de Sena Madureira recebeu R$ 276 mil, mais uma parcela do total de mais de R$ 9 milhões destinados pelo deputado para a obra.

Nas redes sociais, a direção da Policlínica agradeceu ao parlamentar. “Obrigado ao nobre deputado Alan Rick, em nome da família Polícia Militar”, diz o post da Policlínica da PM que é dirigida pelo Coronel Wagner Stanislau, que também agradeceu. “Muito obrigado de coração, meu nobre Deputado. Serão mais de 10.000 associados e dependentes, que irão se beneficiar”, disse o coronel.

O deputado comemorou o pagamento do montante das emendas e também a entrega do Hospital de Mâncio Lima. “O pagamento torna o recurso destinado um benefício real para a população. As unidades de saúde e os hospitais podem, de fato, contar com os equipamentos que aguardavam, pagar contas, comprar EPIs para os servidores, dar continuidade à obras, e muito mais. Neste caso, vários municípios foram contemplados. É assim que tenho trabalhado e vou continuar. Por todas as cidades do Acre. Na próxima segunda-feira, 07, estaremos, junto com o governador, fazendo a entrega do Hospital de Mâncio Lima, fruto de mais de R$ 3,8 milhões em emendas de minha autoria”, finalizou.

O Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, será entregue na segunda-feira, 07. O cerimonial do governo já confirmou a solenidade.