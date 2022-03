Bocalom entrega tablets para alunos e diz que piso nacional para professores está em discussão

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregou nesta quinta-feira (3) 4.500 tabletes e 11.000 chips de internet 3G/4G para compor o material pedagógico de alunos, gestores e professores do 1º ao 5° anos do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Rio Branco.

A entrega dos equipamentos adquiridos com recursos próprios do município, em um investimento superior a R$ 7 milhões, foi feita junto com a secretária Municipal de Educação, a professora Nabiha Bestene, na sede da prefeitura da capital em ato concorrido pela imprensa.

“Significa uma oportunidade que os grandes municípios e estados brasileiros estão dando aos seus alunos nesse momento difícil que estamos passando na pandemia, onde nós tivemos que nos reinventar e a educação teve que se reinventar”, disse o prefeito.

Bocalom destacou o fato de o município estar investindo recursos públicos na ação, afirmando que ela é resultado da boa gestão financeira do município que a prefeitura está direcionando para as áreas essenciais, como é o caso da Educação.

“Isso é o resultado de um trabalho que a gente iniciou no ano passado que é o da gente gastar bem o dinheiro público. E para isso, a gente fez uma grande economia. Com a compra desses tablets, a gente fez uma grande economia com recursos próprios do município, economizando mais de R$ 1 milhão”, ressaltou.

A secretária Nabiha Bestene também enfatizou a importância do investimento destacando a relevância do uso da tecnologia no processo didático-pedagógico. Para ela, a medida também vai melhorar a relação dos alunos, com professores e com as instituições escolares.

“É muito importante, nos dias atuais, a tecnologia, o uso da tecnologia, dos instrumentos e de ferramentas na finalidade didático-pedagógica, e também sabemos da importância das plataformas digitais no aprendizado dos nossos alunos e a contribuição para a melhora da relação entre o aluno e as escolas”, disse a secretária.

Questionado durante o evento sobre o novo Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), que teve reajuste de 33,24% pelo governo federal, o prefeito de Rio Branco disse que as discussões no município estão andando bem e que o que está indefinido é apenas a maneira como o aumento será pago.

“Essa questão do piso salarial nós aceitamos, está em negociação apenas porque eles querem que a gente pague de uma vez e nós queremos dividir em três para não dar impacto com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, a maior discussão está aí. A gente quer implantar o piso, o que não podemos é inviabilizar a gestão”, concluiu o prefeito.