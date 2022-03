Redução do IPI causa R$ 5 bilhões de prejuízo a municípios e CNM reage ao governo federal

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), junto com a Secretaria de Segurança Pública, não gostou nenhum pouco das informações divulgadas pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), onde o promotor de justiça Tales Tranin afirma que durante inspeção ao presídio na última sexta-feira, 25 descobriu que 90% dos detentos da Ala A, do Pavilhão R do Complexo Francisco de Oliveira Conde, não foram imunizados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O promotor pediu um levantamento minucioso do IAPEN para saber quantos detentos estão com o esquema vacinal atrasado e comunicou às saúdes do estado e município para providenciarem as doses necessárias.

No final da tarde desta segunda-feira, 28, em uma nota pública conjunta, as duas instituições afirmam que é importante destacar que no Pavilhão “R” onde se encontram 134 apenados, apenas 22% não teriam completado o esquema vacinal. Cerca de trinta presos iniciaram a imunização com a primeira dose, pois, ao adentrar no presídio não haviam sido imunizados ou possuíam apenas a primeira dose. Do universo de seis mil nacionais que encontram-se presos, o Estado, inclusive, já vacinou 1.981 com a terceira dose, afirma a nota.

A nota destaca também que na referida ala do Complexo Prisional, bem como em outras que possuem um relativo fluxo, todos os dias entram apenados que ao serem submetidos a triagem já recebem a primeira dose do imunizante, pois a maioria desses indivíduos dão entrada no sistema carcerário sem terem sido vacinados. Neste sentido, é necessário aguardar o prazo estabelecido pelos laboratórios para a aplicação da segunda dose e dose de reforço.

No final da nota, Iapen e Sejusp, afirma que é importante destacar, ainda, que o Iapen não foi notificado pelo Ministério Público sobre o resultado da inspeção, para que apresentasse a devida resposta aos questionamentos, tendo em vista que o Iapen possui o controle da imunização dos detentos.