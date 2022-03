Janela partidária para deputados começa nesta quinta-feira

Uma cena chamou atenção por quem passava no Bairro das Placas na noite desta terça-feira, 1º. Um motorista não identificado perdeu o controle do veículo que dirigia e parou a poucos centímetros do igarapé São Francisco. O carro chegou a ficar preso na beira do igarapé e precisou ser retirado por um guincho particular.

A guarnição do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência informou que apesar do susto, tanto o motorista quanto o carona que vinha no veículo conseguiram sair ilesos do ocorrido. O motorista não informou o motivo de ter perdido a direção do veículo.

A estranha cena do carro à beira do igarapé chamou a atenção de populares que fizeram fotos e vídeos que acabaram se espalhando pelas redes sociais e grupos de WhatsApp.

Veja o vídeo:

