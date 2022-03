Caçambas de construtora do Acre são incendiadas no Amazonas após suposto calote

Imagens de vários veículos, incluindo caçambas de uma construtora no Envira, no Amazonas, fronteira com Feijó e Tarauacá, consumidos pelo fogo, foram enviados à redação na manhã desta quarta-feira, 2. O fato teria ocorrido na noite desta terça e de acordo com áudios que circulam pelos municípios, o motivo seria falta de pagamento por parte da empresa, o que teria motivado os trabalhadores com dinheiro a receber a destruírem os veículos.

Em um dos áudios, um homem não identificado comemora e afirma que a construtora seria do empresário Raimundinho Damasceno, muito conhecido na região de Tarauacá. “Aqui no Envira é assim, se vier fazer obra e não pagar os cabras tocam fogo nos equipamentos. Se tiver algum construtor nó cego aí não manda pra cá”, afirma.

A reportagem consultou o empresário Raimundinho Damasceno que orientou que o real dono da empresa fosse procurado. O ac24horas falou com Reginaldo Alves, que é o administrador da Sá Construtora LTDA.

Em uma nota de esclarecimento, Reginaldo enviou documentos que comprovam que desde janeiro de 2020 a empresa não pertence mais a Raimundinho Damasceno.

Reginaldo alega que não acredita que os incêndios criminosos tenham partido de ex-funcionários. “Quanto ao incêndio criminoso, não atribuímos a ex-funcionários, já que todos receberam seus salários na atual administração, descartando as especulações nesse sentido. Não seremos levianos a ponto de apontar quem quer que seja de forma antecipada, sem que as autoridades locais procedam com a devida investigação para se chegar à autoria do fato descrito”, afirma.

Reginaldo diz ainda que as pessoas que estão espalhando inverdades serão responsabilizados de forma civil e criminal. “De antemão, devo aduzir que todos que estão propagando inverdades serão identificados e responsabilizados cível e criminalmente, na proporção de suas professas mentiras. Desde já a empresa SA CONSTRUTORA LTDA, por seu administrador e seu corpo de funcionários se colocam a disposição das autoridades e sociedade envirense para quaisquer esclarecimentos”, finaliza a nota.