Polícia Civil prende dois por furto e por integrar organização criminosa em Feijó

Rian Pires de Oliveira e Janderson Silva de Oliveira, dois dos acusados da execução de Nunes Pereira de Assunção, que era líder de uma facção criminosa com domínio no bairro Santa Inês e região, serão julgados pelo Tribunal do Júri em data ainda a ser marcada. A decisão é do juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.

Presos por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), eles foram indiciados e irão responder pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e por integrar facção criminosa.

O crime ocorreu na manhã do dia 29 de junho de 2020, na Travessa da Poeira, no bairro Santa Inês. O ex-presidiário Nunes Pereira de Assunção, apontado como sendo o principal líder criminoso da região, estava lavando um carro na área de sua casa quando dois três homens chegaram em um automóvel branco e estacionaram à distância.

Rian Pires foi o encarregado da execução. Saiu do veículo com uma pistola e correu até onde estava o alvo passando a disparar em direção dele, que não teve a mínima chance de defesa. Foram mais de 10 tiros no tórax, abdômen e cabeça, tendo a vítima morrido no local.