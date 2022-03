Motoristas sofrem com congestionamentos quilométricos, mesmo com tráfego fluindo na BR-364

A liberação parcial da BR-364 no sistema “Pare e Siga”, que significa a alternância de tráfego para os veículos que estão entre os dois lados da rodovia separados pelo ponto de bloqueio causado pela inundação do Rio Jamari, nas imediações da cidade de Ariquemes, fez com que as filas de carros em ambos os sentidos aumentassem nos últimos dois dias.

São cerca de 20 quilômetros de congestionamentos de cada lado da via. Isso ocorre, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), porque ao saber da liberação parcial muita gente voltou a pegar a estrada, sejam as empresas que deram ordem para os motoristas profissionais a seguir viagem, seja as pessoas de modo geral que voltaram a viajar, de carro próprio ou de ônibus.

A passagem pelo trecho em obras, no entanto, é penosa por conta da demora que pode exigir até cinco horas de espera. Havia a previsão de que os serviços realizados no local desde o segundo dia de interdição fossem concluídos nesta terça-feira (1), mas não é isso o que deve acontecer. O atraso na produção de pedras para a obra vai causar o adiamento na liberação definitiva da pista.

Os serviços estão sendo realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com o apoio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER). A operação mobilizou mais de uma centena de homens e dezenas de máquinas em um trabalho que permitiu o escoamento do tráfego acumulado antes do tempo previsto.

A BR-364 foi interditada na tarde da última quinta-feira (24/2), quando um braço do Rio Jamari invadiu a pista nas proximidades do acesso para a cidade de Alto Paraíso, entre Ariquemes e Itapuã do Oeste, atingindo cerca de meio quilômetro de extensão e quase 2 metros de profundidade. O local está a cerca de 200 quilômetros da capital rondoniense, Porto Velho.

A liberação parcial da rodovia começou a acontecer por volta da meia-noite do último domingo (27), no horário de Rondônia, em critério de testes e para a diminuição do volume de carros parados. Já havia milhares de veículos congestionando a rodovia em ambos os sentidos quando a estrutura envolvida nos trabalhos resolveu dar início a liberação do trânsito.