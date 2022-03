Após transbordamento de dois igarapés, situação na Vila Albert Sampaio é tranquila

Em clima de carnaval, o Programa da Jô desta segunda-feira, 28, recebeu a influenciadora digital, modelo e cantora, Nayara Vilela, que tratou do tema ‘nem só de samba se faz carnaval’.

Em meio ao bate papo, a cantora revelou uma decepção no período em que estava na igreja evangélica no Estado do Mato Grosso. Segundo ela, houve uma rejeição dos irmãos pelo seu jeito peculiar de ser, principalmente em questões relacionadas à beleza feminina.

No entanto, com a indiferença no meio evangélico, Vilela contou que adquiriu uma doença, a temida depressão e que só conseguiu superar mediante a sua fé. “É preciso ter fé. A minha família me apoia muito, minha mãe, minha vó e meu esposo”, relatou.

A influenciadora digital ressaltou que a religião evangélica teria feito uma espécie de ‘lavagem cerebral’ no período em que frequentou o local. “Não tô falando mal, mas, era como se fizesse uma lavagem cerebral em mim. Como se eu não pudesse cantar se não fosse na igreja. Se eu cantasse em outro lugar, Deus não aprovaria. Deus sabe o que faz, ele me deu esse dom, porque ele sabia que iria me salvar”, declarou a cantora bastante revoltada.

Vilela disse ainda que para superar a depressão, além da ajuda da família, a música acabou lhe salvando do problema psicológico, bem como a experiência médica. “Tive acompanhamento médico também e uso de medicamentos”, explicou.

Após a dificuldade, Nayara destacou que pretende retornar a sua religião que seguiu na infância – a católica. “Falei pra minha mãe que quero voltar a missa. A minha família é católica e eu comecei a cantar lá’, concluiu.

Nascida no Estado de São Paulo, Vilela contou que residia no Rio de Janeiro e por conta das dificuldades na cidade maravilhosa, decidiu morar no Acre, na cidade de Sena Madureira. Atualmente, ela canta nas noites acreanas.

Assista a entrevista: