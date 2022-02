Pandemia reduz tráfego no feriadão, mas comportamento eleva possibilidade de acidentes

As companhias Gol e LATAM lançaram uma promoção de passagens aéreas para os consumidores do Acre e de Rondônia que desejam viajar entre os meses de março e junho deste ano, exceto nos feriados. Na promoção da Gol é possível comprar a ida e a volta do Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 537, valor com as taxas inclusas. Outro destaque da Gol são as passagens aéreas da capital acreana para Manaus pelo valor de R$ 672,40. Os voos da Gol sem escalas entre as duas capitais decolam às terças do Acre e retornam às quartas da capital amazonense.

Na promoção da LATAM é possível comprar as passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) por R$ 700,77. (Veja detalhes na imagem abaixo). Atualmente a LATAM é a única que atende o Acre com voos sem escalas e diários para São Paulo. Neste final de semana é possível garantir voos de ida e volta da capital acreana para Brasília por R$ 760,54. Essa promoção é pela LATAM em voo direto para embarque em Rio Branco no final de abril e retorno da capital federal na primeira semana de maio.

Todas as passagens aéreas são de ida e volta e incluem todas as taxas. As ofertas são para viagens entre os meses de março e junho deste ano, exceto nos feriados deste período. A MaxMilhas, empresa especializada em voo baratos, lançou uma promoção que garante a compra das passagens aéreas com descontos de até 5%. A promoção ficará no ar até quarta-feira (2/3). Para ter direito ao desconto basta digitar no momento que você for pagar as passagens o cupom promocional MAISOFERTA.

Garanta aqui passagens Rio Branco/São Paulo por R$ 700 (ida e volta + taxas) em voo direto

Promoção voos de Porto Velho

Os destaques para os passageiros de Rondônia são as passagens aéreas de Porto Velho para Manaus por R$ 322,67, valor com taxas inclusas. Essa promoção é pela Gol em voo direto. As outras promoções os voos de Porto Velho para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) por R$ 787,57. Essa promoção é pela LATAM em voo direto para viagem no final de maio e retorno na primeira semana de junho.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas – Partindo de Rio Branco

Chegando em Cruzeiro do Sul por R$ 537

Chegando em Brasília por R$ 760

Chegando em São Paulo por R$ 700

Chegando em Manaus por R$ 672

Chegando em Rio de Janeiro por R$ 1348

Chegando em Fortaleza por R$ 1479

Chegando em Salvador por R$ 1372

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas – Partindo de Porto Velho

Chegando em Manaus por R$ 322

Chegando em Cuiabá por R$ 865

Chegando em São Paulo por R$ 787

Chegando em Rio de Janeiro por R$ 851

Chegando em Brasília por R$ 759

Chegando em Curitiba por R$ 1131

Chegando em Porto Alegre por R$ 1360

Chegando em Florianópolis por R$ 1013

Chegando em Belo Horizonte por R$ 1187

Chegando em Recife por R$ 1388

Chegando em Fortaleza por R$ 1240

Chegando em Salvador por R$ 1531

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto nos voos de outras cidades

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Lei aqui outras notícias sobre viagens e promoções

Atenção: O ac24horas não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou realiza reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção para a sua viagem.