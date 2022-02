Rio Juruá já desabrigada mais de 700 pessoas em Cruzeiro do Sul

A enchente do Rio Juruá, que alcançou 13,74 metros no início da manhã deste sábado, 26, já fez com que seis localidades de Cruzeiro do Sul tivessem a energia elétrica interrompida. A Energisa suspendeu o fornecimento para evitar acidentes e mortes.

Onze bairros e sete comunidades rurais estão alagados. Até a noite desta sexta-feira, 25, segundo o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, nove famílias – cerca de quarenta pessoas – foram retiradas de casa e levadas para os abrigos públicos nas escolas Thaumaturgo de Azevedo e Rita Pedreira.

Além de Cruzeiro do Sul, as demais cidades do Vale do Juruá são atingidas pela enchente do Rio. Em Porto Walter, as famílias se mobilizam para não perder as plantações.

Morador do Segundo Distrito de Porto Walter, seu Celso, mesmo idoso, ajudou os filhos a colher uma plantação de milho. Usando canoas eles colheram e debulharam o milho, que será utilizado para o consumo dos animais e para a venda. “Graças a Deus que ainda salvamos esse milho, mas muita coisa está se perdendo na enchente”, contou ele.