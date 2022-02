Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena acumula de novo em R$ 57 milhões

O presidiário Alessandro da Silva Magalhães, o “Absoluto”, foi ouvido nesta sexta-feira (25) na audiência de instrução e julgamento do inquérito policial no qual figura como denunciado por crime de homicídio duplamente qualificado.

Ele é acusado de matar com um tiro na cabeça a sua namorada, Cristina Raquel Santos de Barros, quando de fez uma uma “roleta russa” na cabeça da vítima, crime ocorrido na casa do denunciado, no conjunto Jorge Lavocat, em 2020.

No final da sessão, o promotor público Carlos Pescador pediu que o réu fosse pronunciado e seja levado ao júri popular.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na madrugada do dia 10 de maio de 2020 na casa do acusado, onde desde a tarde do dia anterior “Absoluto” brincava de roleta russa com a namorada.

À noite, os dois foram a um bar próximo onde iniciaram uma bebedeira com amigos, culminando com uma acirrada discussão entre ambos, por causa de ciúmes do rapaz.

Já era a madrugada do dia 10 quando chegaram em casa e voltaram a discutir, culminando com a garota sendo morta com um tiro na cabeça.

Alessandro Silva de Magalhães foi preso dias depois por investigadores da DHPP e encaminhado depois ao presídio onde permanece preso.

Na audiência de instrução e julgamento ocorrida nesta sexta-feira na 1ª Vara do Tribunal do Júri, ele voltou a afirmar que tudo não passou de um acidente. “Não tive nenhuma intenção de matá-la”, disse.

O promotor Carlos Pescador disse não ter numa dúvida que não houve disparo acidental. “Ele praticou um crime de feminicídio e a motivação seria ciúmes”, comentou o Promotor ao pedir a pronúncia do réu.

A defesa de Alessandro solicitou nas alegações finais a desclassificação do crime para homicídio culposo.