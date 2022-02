Conheça o Neto, trabalhador que teve casa destruída pelo fogo e vive de doações

O videomaker Kennedy Santos resolveu contar a história do Neto, morador do beco Mangueiral, bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, que teve sua residência consumida pelo fogo no último domingo, 20, em Rio Branco.

Visivelmente emocionado, o morador, que residia no local alugado, conta que é uma ‘situação muito triste’ presenciar as chamas destruindo os bens conquistados ao longo da vida. “Foi 5 minutos e já era toda as partes materiais, porque, graças a Deus, ele nos deixou a vida”, relatou o proprietário do imóvel.

A casa incendiada fica em em meio a outras 8 residências – sendo 4 da mesma família. No dia do acidente, Neto falou que não estava com seus dois filhos – o que evitou a possibilidade de uma tragédia muito maior. Segundo ele, momentos antes, estava em seu vizinho, quando foi avisado do fogo. Diante da situação, todos os momentos da localidade começaram a ajudar a conter as chamas. Clicianne, irmã do morador atingido, disse que Neto perdeu 100% dos bens materiais. “Deus deixou ele vivo porque ele é bom, mas perdeu roupas, cama. Hoje ele está vivendo com doações”, ressaltou.

Neto relembrou que no dia do incêndio, os moradores solicitaram o chamado da equipe do Corpo de Bombeiros, no entanto, os militares não compareceram ao local.

Contudo, o episódio não mexeu apenas com o psicológico do morador, dona Francisca, vizinha de Neto, disse que teve medo do fogo atingir sua residência e também acabar perdendo seus bens. “Eu acho que eu desmaiei, quando vi, já tinha gente perto de mim”, contou.

Neto, após o incidente precisa de ajuda para reconstruir a vida e sua residência e, por essa razão, necessita de doações de madeiras e telhas. Além disso, quem se propuser a ajudar, pode também, doar roupas móveis.

Assista ao vídeo: