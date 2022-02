Após três dias, BR-364 segue interditada e sem previsão para ser reaberta

A BR-364, entre Ariquemes (RO) e Itapuã do Oeste (RO), segue interditada pelo quarto dia consecutivo neste domingo (27), em razão da cheia do Rio Jamari, que invadiu mais de meio quilômetro de pista e não tem baixado de nível.

Com a interdição, Rondônia e Acre estão isolados do resto do país por via terrestre desde a tarde da última quinta-feira (24). O ponto de alagamento da rodovia é no KM 540, perto do acesso para o município de Alto Paraíso.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da PRF/RO, mais de 800 motoristas profissionais estão parados na região sem poder prosseguir viagem em ambos os sentidos.

Em nota, a corporação afirma desconhecer rotas alternativas e desaconselha que motoristas tentem contornar a situação por estradas ou rodovias fora de sua jurisdição.

Em Ariquemes, está sendo realizada uma campanha de arrecadação de alimentos prontos (marmitas) em favor dos caminhoneiros.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) continuam trabalhando no local em uma obra de elevação da rodovia que envolve muitas máquinas, mas que não tem previsão de conclusão.

No último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste sábado (26), ainda não havia previsão para liberação da rodovia.