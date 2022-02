Dataprev alerta para golpe contra aposentados, segurados e pensionistas do INSS

No início da manhã de quinta-feira (24), um automóvel que se deslocava de Epitaciolândia para Rio Branco pela BR-317, com seis passageiros, bateu em um buraco e capotou, causando apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local da ocorrência e tomou todas as providências, inclusive retirando o veículo.

De acordo com o condutor do automóvel, um dos muitos buracos na pista da BR-317 foi a causa do acidente. Ele retornava para Rio Branco, quando na altura do km 16, no sentido Epitaciolândia, o veículo bateu em um buraco e capotou, ficando à margem da pista.

“Não tive como evitar o capotamento, já que pedi o controle do carro logo que este bateu no buraco. Felizmente ninguém saiu ferido, só danos materiais”, comentou o condutor.