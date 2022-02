Sindicato diz que não sabe quanto tempo pode durar estoques de combustíveis com BR-364 fechada

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Quando se fala em interdição da BR-364, a primeira coisa que vem à cabeça do acreano é a possibilidade de desabastecimento, principalmente de gêneros alimentícios e combustíveis. O ac24horas indagou o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac) sobre a atual situação dos estoques no Acre por conta do transbordamento do Rio Jamari, no KM 540 da BR-364, entre os municípios de Ariquemes e Itapuã do Oeste, em Rondônia.

De acordo com o Sintepac, a entidade acompanha com atenção o bloqueio da BR-364 e que não há, por enquanto, nenhum risco de desabastecimento no momento.

“Para tranquilizar a população, o Sindepac garante que não há, neste momento, riscos de desabastecimento de combustíveis no Acre. Nem todos os estabelecimentos compram o produto de outros estados, há duas Distribuidoras disponíveis também no Acre”, afirma o sindicato em nota.

O sindicato salienta que os postos do Acre possuem estoques, mas que não tem como mensurar quanto cada um tem disponível e o tempo de duração. “Estamos acompanhando a situação e se houver alguma mudança no setor, informaremos a toda população. De todo modo, não há desabastecimento no Acre”, ressalta.