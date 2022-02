Rocha dá entrada em hospital para realização de exames visando recuperação de cirurgia

O governador em exercício, Major Rocha (União Brasil), deu entrada na Unidade de atendimento da Unimed na noite de quinta-feira, 24, para realização de exames de rotina em decorrência da recuperação da cirurgia bariátrica, realizada no ano passado.

De acordo com o assessor do militar, Isaque Ximenes, Rocha não ficou internado, porém, voltou ao hospital para ficar em observação médica. “Ele está em observação fazendo exames, uma endoscopia, exames de sangue e outros. São exames para ver como ele está reagindo. Ele precisa de acompanhamento rotineiro”, declarou.

Ximenes negou que a internação está relacionada com o mal-estar sofrido pelo militar durante agenda com o Ministro da Educação, professor-pastor Milton Ribeiro. “Ele teve fraqueza na agenda do governo. O Rocha perdeu 30 kg. Ele teve problema de saúde traumático devido a cirurgia”, comentou.

O vice-governador do Acre, Major Wherles Rocha, precisou passar por uma cirurgia no fim de 2021, no Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo, após a equipe médica detectar hemorragia interna e um pedaço da vesícula no abdômen, que ocasionou infecção.

O primeiro procedimento de Rocha foi a realização de uma cirurgia bariátrica em Rio Branco.