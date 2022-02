Rio não baixa de nível e BR-364 continua sem qualquer previsão de liberação, segundo a PRF

Interditada desde a tarde desta quinta-feira (24), a BR-364, única ligação terrestre do Acre e de Rondônia com a região Centro-Sul do Brasil, continua sem nenhuma previsão de ser liberada para o tráfego de veículos na altura da entrada para o município de Alto Paraíso.

O trecho interditado tem cerca de 50 metros de alagamentos com pontos que chegam a 1 metro de profundidade. Desde a manhã desta sexta-feira (25) técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão no local buscando alternativas.

No entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia voltou a reforçar que não há rotas alternativas para o tráfego na região e desaconselha que motoristas peguem a estrada naquele sentido. O trecho inundado está no km 540 da rodovia, entre as cidades de Ariquemes e Itapuã do Oeste.

“Nesse momento, o nosso posicionamento é a ORIENTAÇÃO de NÃO INICIAR VIAGEM ou ainda RETORNAR PARA UM PONTO DE APOIO”, diz a PRF no último boletim divulgado.

De acordo com o site Rondônia Agora, parte da BR-421, na região do Vale do Jamari, entre Ariquemes e Monte Negro, também foi invadida pelas águas provocadas pelas fortes chuvas que vem sendo registradas em Rondônia.

Veja o vídeo: