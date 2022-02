Ifac abre matrículas para cursos de graduação em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul não haverá o tradicional carnaval no centro da cidade promovido pela prefeitura por causa da pandemia de Covid-19, mas vários bares e boates vão realizar festas carnavalescas.

A Polícia Militar vai fazer rondas próximo aos locais e fazer blitz de Álcool Zero. Os serviços de saúde de emergência vão funcionar normalmente e o município manterá uma UBS e uma Unidade Sentinela de Covid-19 funcionando em parte do feriado. Os bancos só abrirão na Quarta-Feira de Cinzas durante 2 horas.

Álcool zero

A Polícia Militar tem o mapeamento dos locais onde haverá festas carnavalescas particulares em Cruzeiro do Sul e demais cidades do Vale do Juruá, onde fará rondas e abordagens. O comandante da PM no município, tenente coronel Edvan Rogério, diz que será dada atenção especial ao trânsito com a realização de blitz de Álcool Zero em vários pontos de Cruzeiro do Sul.

“Teremos reforço direcionado especialmente aos lugares onde ocorrerão os eventos particulares em todos os municípios e reforço do policiamento em operações de trânsito com abordagem na Álcool Zero”, afirmou.

Saúde

No Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul, os plantões serão de 3 clínicos de dia, 1 cirurgião e 1 ortopedista, além de 1 pediatra de sobreaviso. A noite haverá a redução de 1 clínico. No Hospital de Campanha será 1 clínico por plantão de 24 horas.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), serão médicos plantonistas 24 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul manterá funcionando na segunda-feira, 28, a Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins, no bairro do Alumínio e a área de referência de Covid-19 no Mercado do Agricultor.

Na terça, 1°, não haverá expediente em nenhuma unidade e, na quarta, 2, funcionarão a UBS da 25 de agosto e o Mercado do Agricultor.

A Farmácia Popular, segundo a secretária de Saúde Valéria Lima, funcionará durante todo o período de carnaval.

Prefeitura

Na sede da prefeitura de Cruzeiro do Sul não haverá expediente na segunda nem na terça-feira. Só funcionarão os serviços de saúde e a Defesa Civil Municipal, que atua na retirada de famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá.

Bancos

Os bancos oficiais, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, os particulares, como o Bradesco, terão o mesmo horário de funcionamento neste período. Permanecem fechados na segunda, 28, e terça, 1°, e reabrem na Quarta-Feira de Cinzas das 10 horas ao meio-dia.