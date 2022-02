Senado 2022: Jéssica lidera com 22%, JV tem 19% e Alan aparece com 16%, diz pesquisa Perfil/Fieac

O Instituto Perfil, contratado pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), também divulgou nesta quinta-feira, 24, os números da pesquisa para disputa do senado federal no Acre em 2022. No levantamento estimulado, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) aparece liderando com 22,7%, seguida pelo ex-senador Jorge Viana (PT) 19,8%. O também deputado federal Alan Rick (DEM) aparece com 16%. Já Mara Rocha vem em quarto com 11,4%, Márcia Bittar 8,9%, Mailza Gomes 4,9%, Vanda Milani 3,3% e Sanderson Moura 2,4%. Brancos e nulos somam 5,5% e indecisos 5,1%.

Já no segundo cenário da pesquisa estimulada onde é retirado o nome de Jorge Viana e é colocado o ex-prefeito e ex-deputado federal Raimundo Angelim no páreo, a maioria do eleitores entrevistados também preferiram Jéssica Sales, desta vez, com 22,2%, Alan Rick aparece com 15,8%, e o petista Angelim vem em terceiro com 12,7%. Na sequência, Mara Rocha aparece com 12,1%, Márcia Bittar com 9,2%, Jenilson Leite 5,1%, Mailza Gomes 4,5%, Vanda Milani 2,9% e Sanderson Moura com 2,3%. Brancos e nulos somaram 7% e indecisos 6,2%.

Na pesquisa espontânea, onde não aparece os nomes dia candidatos, o petista Jorge Viana lidera com 11,2%, Jéssica Sales vem em segundo com 10,2% e Alan Rick em terceiro com 9,7%. Na sequência, vem Mara Rocha com 5,9%, Márcia Bittar 5,2%, Angelim 5%, Jenilson Leite 4,3%, Mailza Gomes 3,9%, Vanda Milani 2,1% e Sanderson Moura com 1,3%. Brancos e nulos somam 5,8% e não souberam opinar 33,1%.

O instituto também buscou saber como anda a rejeição dos candidatos ao Senado da República. Nesse quesito, Jorge Viana, do PT, lidera com 18%, Angelim também do Partido dos Trabalhadores vem com 14,5%, Márcia Bittar 13%, Vanda Milani 8,3%, Alan Rick 7,3%, Mara Rocha 7,1%, Sanderson Moura 6,3%, Jéssica Sales 5,1%, Mailza Gomes 5% e Jenilson Leite com 3,8%. Não responderam somaram 11,3%.

A pesquisa foi realizada no período de 14 a 19 de fevereiro nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri e ouviu 1.404 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com a identificação AC-04117/2022.