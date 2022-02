Pesquisa Perfil/Fieac mostra Gladson com 43%, Jorge com 23% e Petecão com 9%; petista tem maior rejeição

O Instituto Perfil divulgou nesta quinta-feira, 24, uma pesquisa sobre a preferência do eleitorado acreano sobre as eleições de 2022 que devem ocorrer em outubro. Encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), a aferição ocorreu nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. 1.404 pessoas foram ouvidas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos e tem nível de confiança de 95%. O período da pesquisa ocorreu entre os dias 14 e 19 de fevereiro e o registro do levantamento está registrado Tribunal Regional Eleitoral do Acre com identificação AC-04117/2022.

De acordo com a pesquisa estimulada no quesito preferência para ocupar o cargo de governador, Gladson Cameli (Progressistas), pré-candidato à reeleição, teria 43,6%, seguido pelo ex-senador Jorge Viana (PT), que registrou 23,3%. O senador Sérgio Petecão (PSD) vem em terceiro com 9,7%. Mara Rocha marca 9,5%, Jenilson Leite 3,6%, David Hall 1,4% e Nilson Euclides com 0,5%. Brancos e nulos somaram 4,5% e os indecisos 3,9%.

Já num segundo cenário estimulado, onde o nome de Jorge Viana é retirado e é colocado a opção por Marcus Alexandre, Gladson novamente aparece em vantagem com 46,7% seguido desta vez, não mais pelo petista com 16,8%. Mara Rocha vem na terceira colocação com 10,6% e na quarta surge Sérgio Petecão 9,3%. Jenilson Leite registrou 5%, David Hall 2,3% e Nilson Euclides marcou 0,8%. Brancos e nulos somaram 5,8% e os indecisos 5,6%.

Segundo os dados no levantamento espontâneo, Gladson aparece com 39,5% das intenções de voto, já o percentual de eleitores que não sabem em quem depositar o voto é de 23,8%, número superior ao do segundo colocado, Jorge Viana (PT) que aparece com 13,8%. Em terceiro lugar, aparece o também petista, ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre com 4,7%, seguido do senador Sérgio Petecão (PSD), com 4,3%, a deputada federal Mara Rocha 4%, o deputado estadual Jenilson Leite 2,9%, o professor David Hall com 1,2%, Nilson Euclides (PSOL), 0,2% e prefeito Tião Bocalom, também do Progressistas aparece com 0,2%. A pesquisa também cita Coronel Ulysses, Major Rocha, Tião Viana, Alan Rick, Jéssica Sales, Lira Xapuri, Márcio Bittar e Ney Amorim, ambos lembrados pelo eleitorado acreano com menos de 1%.

A pesquisa também procurou saber como anda a rejeição do eleitorado aos nomes propensos ao governo e nesse quesito Jorge Viana lidera somando 23,9%. Sérgio Petecão vem em seguida com 20%, Gladson Cameli é o terceiro com 10,3%. Na sequência, aparece Marcus Alexandre 9,4%, Mara Rocha 8,1%, Nilson Euclides 6,7%, David Hall 6,1% e Jenilson Leite sendo o menos rejeitado com 4,7%. Não souberam responder somaram 11,1%.