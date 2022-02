No Acre, Bolsonaro vence Lula em todos os cenários, diz pesquisa

O que era para ser um momento de comemoração, em uma festa de aniversário que ocorria em uma residência na Rua do Futuro, no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral, terminou em tragédia, na madrugada desta quinta-feira, 24.

O aniversariante, o tatuador Vicente Bonaparte Mendes, 31 anos, vulgo Yakuza, foi ferido com dois tiros e morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vicente passou a noite comemorando o seu aniversário com amigos, quando em dado momento discutiu com um homem identificado como Fernando, vulgo “meiota”.

O autor do crime saiu da casa e no final da festa voltou, indo até o banheiro, onde se encontrava a vítima. Sacou uma arma de fogo e efetuou três tiros. Vicente foi atingido com um projétil no peito e outro no braço. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Amigos da vítima acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o aniversariante ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Logo após dar entrada ao hospital, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, porém não obtiveram êxito.

O caso está sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).