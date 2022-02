Neném cobra Sesacre contratação de médico anestesista para Hospital de Tarauacá

Foto: Manoel Façanha

O Humaitá fez sua estreia em uma competição nacional na noite desta quarta-feira, 23, em partida pela Copa do Brasil no estádio Florestão contra a equipe do Brasiliense, do Distrito Federal.

Apesar da boa partida e de ter saído de cabeça erguida de campo, o empate em 2 a 2 deu a vaga à próxima fase ao time candango.

O Tourão de Porto Acre não deu nem tempo para os visitantes respirarem e logo aos três minutos de jogo abriu o placar. Só que aos 35 minutos ainda do primeiro tempo, o árbitro da partida marcou pênalti para o Brasiliense. Por reclamação, o lateral direito Xavão, que já havia recebido cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. Na cobrança, Marcão igualou o placar.

Já no segundo tempo, aos 21 minutos, o zagueiro Badhuga fez o gol da virada e colocou o time visitante em vantagem. Mesmo com um a menos, o Humaitá pressionou o Brasiliense e conseguiu o gol de empate aos 34 minutos com Luiz Fernando.

Mesmo com a igualdade, o time acreano fica fora da próxima fase da competição, já que o regulamento da Copa do Brasil concede o empate ao time visitante. O Humaitá volta suas atenções ao Campeonato Acreano.

A partida foi liberada pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 para 1,6 torcedores presentes, mas apenas 348 pagaram ingresso.

O Rio Branco, o outro representante do estado na Copa do Brasil, entra em campo na próxima quarta-feira, 2 de março, contra o Vila Nova de Goiás. A partida também acontece no estádio Florestão.