Governo e prefeitura de Brasiléia inauguram Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre 

Na manhã desta quinta-feira (24) foi inaugurado o Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre. O CIMA é fruto de parceria entre governo do Estado e Prefeitura de Brasiléia e tem como objetivo integrar diversos serviços públicos.

A reforma e construção do espaço foi realizada através da parceria entre governo do Estado e a prefeitura de Brasiléia, através de apoio c do Banco Interamericano de Desenvolvimento ( BID), Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ( BIRD), Programa de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (PDSA) e o Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (PROSER).

Participaram da solenidade de abertura a prefeita Fernanda Hassem, secretário de de Meio Ambiente, Israel Milani, deputada federal Vanda Milani, presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior, representante da Defesa Civil do Estado, Coronel Carlos Batista, doutor Juliandro Martins, representando a Procuradoria-Geral do Estado, vice-prefeito de Epitaciolândia, Antônio Soares, vereadores Rogério Pontes, Elenilson Cruz e Marquinhos Tibúrcio, secretários e autoridades estaduais e municipais, imprensa e comunidade local.

Este é o primeiro Centro Integrado de Meio Ambiente entregue à população, e nos próximos dias serão inauguradas mais duas unidades.

Para a deputada federal Vanda Milani, o Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre, vem proporcionar cidadania à população rural. “Estamos inaugurando hoje o Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre, um trabalho autorizado pelo Governo do Estado com apoio de órgãos internacionais e com o secretário Israel Milani à frente, ele sonhou com esse dia. A descentralização dos serviços ambientais é uma forma de garantir cidadania à população rural de resolver seus problemas ambientais sem ter que se destacar até a capital”, disse a deputada.

A prefeita, Fernanda Hassem destaca a parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado na implantação do Centro Integrado. “Hoje o governador Gladson Cameli e o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Politicas Indígenas, Israel Milani, fazem uma entrega importante para a nossa comunidade, que vai comportar vários órgãos ambientais nucleados em um só lugar. A prefeitura de Brasiléia entrou com a cessão do terreno e de servidores, uma parceria necessária para que esse órgão pudesse funcionar”, falou.

O secretário Israel Milani fala a respeito da implantação do CIMA na Regional do Alto Acre. ” São ações como essa que tem feito nossa gestão ser exemplo no país inteiro. A implantação do Centro Integrado descentralizado desburocratiza a política ambiental, tornando-as mais próximas do agricultor e do homem do campo. Iremos realizar a inauguração de mais dois centros, em Feijó e Cruzeiro do Sul”, finalizou o secretário.